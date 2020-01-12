Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой

В воскресенье Нацполиция задержала группу людей, подозреваемых, в частности, в убийстве Амины Окуевой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... И в том числе - в убийстве Амины", - сообщил Аваков в Facebook.
"ДНК задержанного совпало с ДНК брошенного на месте преступления оружия", - добавил он.
Напомним, в октябре 2017-го машину, в которой ехала Окуева вместе с мужем Осмаевым, расстреляли под Киевом.
Адам был ранен, Амина погибла. Ей было 34 года.
Окуева воевала в составе батальона "Киев-2" на Донбассе, входила в международный батальона им. Дудаева, исповедовала антироссийские взгляды и считала, что Россия является общим врагом Украины и Чечни.
В прокуратуре Киевской области добавили, что задержана группа людей занималась заказными убийствами.
В прокуратуре отметили, что задержанные являются исполнителями.
"Осуществляются мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ.