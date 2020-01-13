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Новости
Украина
12 января 20, 23:08
Первые ракетные комплексы с ракетой "Нептун" получат морпехи
ракета
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Руководство Вооруженных сил решило усилить подразделения морской пехоты модернизированными танками Т-80, на вооружение уже поступили комплексы "Стугна" и "Корсар".

 В 2020 году получат более 150 единиц техники.

Об этом АрмияInform сообщил командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, пишет Цензор.НЕТ.

"Всего в 2020 году мы планируем получить более 70 единиц автомобильной техники и более 80 единиц бронетанковой.

В этом году запланировано оснащение двух батальонов многофункциональными бронеавтомобилями "Казак-2М1", которые предназначены для выполнения широкого круга боевых задач.

Планируется перевооружение, довооружение почти всех подразделений для повышения боевых возможностей", - заявил он.

По словам командующего морской пехоту, скоро штаты двух бригад станут одинаковыми, с однотипным вооружением, "что позволит универсально использовать данные подразделения на любом направлении".

"Также именно в подразделения морской пехоты поступят первые ракетные комплексы наземного базирования. После принятия на вооружение противокорабельной ракеты "Нептун" будет создан ракетный полк, а это даст нам серьезные возможности для отражения агрессии России с моря", - отметил Содоль.
censor.net.ua
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