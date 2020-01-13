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13 января 20, 12:05
13 января Праздник Меланки: приметы, что нельзя делать
Меланка
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Согласно народным поверьям, в этот день нужно было соблюдать народные обряды и по приметам судить о том, какой будет погода в течение всех 12 месяцев. Во многом приметы совпадали с 1 января. Считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем.

Традиции в Щедрый вечер:

13 января – это Васильев вечер и Старый Новый год, Щедрый вечер. Принято было в полночь стряхивать снег с деревьев – это сулило хороший урожай, пишет Телеграф.

Кстати, в соответствии со старыми обычаями, отмечали не День Василия, а именно его канун – Васильев вечер. Его называли Щедрованием или Щедрым вечером. Распространены были в этот период святочные гадания. Люди говорили: "Что нагадаешь на Васильев вечер, то и сбудется". Кроме того, 13 января  гадали девицы на женихов. Существовало поверье, что в этот вечер ведьмы крадут месяц, чтобы никто не видел гуляний нечистой силы. Имеются и приметы, связанные с этим днем.

Распространен обряд варения каши на Васильев вечер. Кашу 13 января готовили до рассвета. Хозяйка вынимала чугунок из печи и произносила: "Просим к нам в дом, со своим добром". После этого осматривала кашу: если чугунок был полным, то это сулило удачный год, а если чугунок был наполненным не до краев, то это сулило несчастье. Также на Васильев вечер ходили в гости, угощались пирогами и блюдами из свинины.

13 января – праздновали Старый Новый год шумными гуляниями и застольями. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию.

Старый Новый год

Что нельзя делать в Васильев вечер:

  • - Запрещалось 13 января начинать свой день с разговоров. Говорить можно было только после умывания.

  • - Нельзя 13 января скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах – иначе поссорившиеся так никогда и не помирятся.

  • - Запрещено в этот день считать мелочь – будешь весь год плакать.

  • - 13 января в Васильев вечер нельзя экономить на еде. Застолье в честь праздника должно быть богато на мясные продукты и выпечку, чтобы хватило накормить не только семью, но и соседей, знакомых, друзей, зашедших в гости. Тогда в доме на протяжении всего года будет достаток.

  • - В Васильев вечер по домам ходили колядовщики, которых нужно было принять достойно, чтобы они принесли семье счастье и удачу. А вот не открывать им двери было запрещено – ряженые проклянут жадных хозяев, и заживут они бедно и голодно, потеряв даже имеющееся добро.

  • - Нельзя 13 января давать кому-либо в долг, поскольку тогда весь год придется в должниках ходить.

  • - Недопустимо было в Васильев вечер ставить на стол «пустую» кутью – семья будет жить впроголодь. Кутья должна была быть «щедрой» – с медом, маком, изюмом, орехами.

  • - За праздничный стол не рекомендовалось садиться в темной одежде, иначе в течение года еще не раз ее придется надевать из-за череды печальных событий.

  • - Женщине 13 января нельзя в течение дня быть одетой в одну и ту же одежду. За день нужно поменять хотя бы три наряда, тогда весь год она будет красивой и привлекательной для мужчин.

  • - Мужчинам в Васильев вечер нельзя ходить, не подпоясавши рубаху, – по примете, жена может изменить.

  • - Многие считали число 13 несчастливым и старались не начинать в этот день никаких новых дел, не планировать ничего важного.

Народные приметы на 13 января

  • - Если ночь выдается звездной и ясной, то урожай будет богатым и обильным.

  • - Если на Меланию стоит теплая погода, то это примета к тому, что лето будет дождливым.

  • - Если 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.

  • - Если небо звездное, то будет много ягод и грибов.

  • - Если на Васильев вечер выпадает новолуние, то реки весной из берегов не выйдут. Оттепель 13 января обещает дождливое лето.

  • - Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

  • - Если ночь безлунная, то это нечистая сила месяц украла.

  • - Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.

  • - Все сны в этот день считаются вещими.

  • - Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.

 Источник: telegraf.com
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