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Украина
13 января 20, 15:38
Американцы купили у Украины титановой руды на $100 млн
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Компания "Велта" подписала 5-летний контракт на поставку титанового сырья — ильменита — с международным трейдером Traxys Group

ООО производственно-коммерческая фирма "Велта" подписала 5-летний контракт с международным рудным трейдером Traxys Group на поставку ильменита (сырье для производства титана — Delo.ua) стоимостью $100 млн для потребностей рынка Северной Америки. Конечным потребителем сырья по условиям сделки станет химический гигант The Chemours Company.

Основанием для долгосрочного контракта стал растущий спрос на белый пигмент на рынке США, он создается на основе двуокиси титана и используется в производстве лакокрасочных покрытий и промышленного пластика.

Компания "Велта" работает на американском рынке семь лет. "Учитывая то, что Северная Америка является одним из наиболее устойчивых и быстрорастущих рынков, мы приняли решение о переходе к долгосрочному контракту, который добавит стабильности в работе компании. — уверен генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский. — Главное конкурентное преимущество "Велта" в том, что мы являемся производителем качественного высокотитанистого сырья, которое на сегодня является дефицитным в мире и весьма затребовано на рынке США".

Американские партнеры отметили надежность партнера. "Пигмент двуокиси титана является ключевым бизнесом нашей группы. Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с таким профессиональным и надежным партнером, как "Велта", — отметил Илай Скорницкий, глава подразделения промышленных металлов компании Traxys.

Конечным потребителем сырья по контракту является компания Chemours, один из крупнейших мировых производителей двуокиси титана. Под брендом Ti-Pure™ химический гигант создает высококачественный TiO2, это яркие и эффективные пигменты для рынков лакокрасочного покрытия, пластмасс и ламинатов. Годовые продажи компании превышают $6,5 млрд.

Компания "Велта" с 2012 года занимается добычей и переработкой титанового сырья на Бирзулевском месторождении (Кировоградская область). Также компания владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения ильменита. С 2019 по 2019 год компания добыла миллион тонн ильменита.
Delo
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