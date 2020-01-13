Зеленский подписал закон о признании Пласта

Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.





Документ дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.





Также Зеленский подписал закон об усовершенствовании высшего образования.





Закон имеет целью урегулирования процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на обучение для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ.





Кроме того, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.





Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также увеличению прозрачности, добродетели, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат.





Отметим, сегодня Зеленский утвердил несколько документов, среди них: закон о реестре педофилов, закон о временных следственных комиссиях и временных спецкомиссиях Верховной Рады, а также закон о наказании для нардепов за кнопкодавство.







