Реклама в Украине переходит на государственный язык

16 января 2020 года вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.

По информации Нацсовета, с указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком, могут размещать рекламу официальными языками ЕС.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такой печатное средство массовой информации.

Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Напомним, 6 декабря 2019 года Венецианская комиссия опубликовала свои выводы по поводу украинского закона о государственном языке. В частности, эксперты ведомства порекомендовали украинским властям "добиваться баланса в языковой политике", пересмотреть документ, а также подготовить закон о нацменьшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Как известно, с 28 сентября 2017 года в Украине работает закон об образовании, вызвавший недовольство у ряда соседних стран. По новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

В средней школе для национальных меньшинств плавно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой — могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках (государственном, английском языке и на других официальных языках Европейского Союза).