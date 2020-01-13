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Украина
13 января 20, 22:18
Потоп в Ocean Plaza: Залило кипятком дороги и ТРЦ.ФОТО+ВИДЕО
Ocean Plaza
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В понедельник вечером, 13 января, в центре Киева в районе станции метро «Лыбедская» затопило дорогу на улице Антоновича, также потоп в ТРЦ Ocean Plaza
В понедельник вечером, 13 января, в центре Киева в районе станции метро «Лыбедская» затопило дорогу на улице Антоновича, также потоп в ТРЦ Ocean Plaza — вода залила магазины и даже водопадом стекает по лестнице и доходит до эскалатора, помещение окутано паром.

Отмечается, что на место прибыла скорая, поскольку улица в кипятке, некоторые автомобили стоят на аварийке. По информации dtp.kiev.ua людей из торгового центра эвакуировали, поскольку есть угроза замыкания электричества.


Фото: Facebook Oksana Gritsenko
 

Фото: Facebook Алена Гармаш

В результате порыва трубы возле столичного Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, которые сейчас госпитализированы. Об этом корреспонденту УНН сообщили правоохранители, находящиеся на месте событий возле ТРЦ.

"Пострадавшие 5-6 с ожогами, госпитализированы", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте порыва теплотрассы движение перекрыто, работает дорожная служба.

Кроме того, как стало известно, пострадавшие были и в ресторане, но их количество неизвестно.

Также спасатели сейчас согласовывают план действий - как достать из провала маршрутку.


На месте: скорая, спасатели КГГА, полиция, охрана ТРЦ, сотрудники ГУ ГСЧС в Киеве.


Источник: https://bigkiev.com.ua/
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