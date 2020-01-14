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Украина
14 января 20, 14:40
ЧП возле Ocean Plaza: в ТРЦ сделали заявление. ФОТО, ВИДЕО
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Во вторник, 14 января ТРЦ Ocean Plaza будет закрыт для посетителей

Во вторник, 14 января ТРЦ Ocean Plaza будет закрыт для посетителей. Об этом сообщило руководство ТРЦ на своей странице в Facebook.

Вчера, 13 января 2020, в 20.30 произошел прорыв городской теплосети вблизи ТРЦ Ocean Plaza. Согласно официальному заявлению представителя КГГА, причиной повреждения теплосети стала физическая изношенность трубы магистрального трубопровода. Персонал и посетители ТРЦ были экстренно эвакуированы, и получили необходимую помощь.

По состоянию на 11:00 14 января 2020 в ТРЦ Ocean Plaza проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций.


На кадрах трудно разобрать, что происходит, так как улицу накрыл густой пар. Вокруг торгового центра собрались люди. 

Также на одном из фото маршрутка провалилась колесом в яму. 
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