В Италии будут судить сына Николая Азарова

Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером Украины в 2010 году. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на итальянские СМИ.





В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две “шикарные“ виллы на острове Сардиния, что позволило семье Азаровых легализовать почти $18 млн.





Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.





Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией “Евроюста“.

В обвинении, сформулированном итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова “купить“ должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $17 млн 775 тыс.

Часть этих денег, которые происходили с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых.





В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-“пустышки“ под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла провинции Ольбия.





Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бублия, но сейчас их снова взяли под арест.











