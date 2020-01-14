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Новости
Украина
14 января 20, 17:55
В Италии будут судить сына Николая Азарова
Николай Азаров
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Речь идет об отмывании взятки, которую Андрей Клюев дал семье Азаровых за свое назначение вице-премьером Украины.
Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером Украины в 2010 году. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на итальянские СМИ.

В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две “шикарные“ виллы на острове Сардиния, что позволило семье Азаровых легализовать почти $18 млн.

Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией “Евроюста“.

В обвинении, сформулированном итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова “купить“ должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $17 млн 775 тыс.

Часть этих денег, которые происходили с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых. 

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-“пустышки“ под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла провинции Ольбия. 

Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бублия, но сейчас их снова взяли под арест. 
bigmir.net
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