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Новости
Украина
14 января 20, 18:04
В "СН" рассказали, что нужно сделать для победы над РФ
Галина Третьякова
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Мы можем показать России как нации, что мы можем жить благополучно и лучше, чем живут они, - Третьякова.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что Украина может выиграть войну с российской Федерацией. Но для этого нашей стране нужно сделать прорыв в области экономики.

Об этом сообщает УНН.

По ее словам, Украина завоевала свою свободу, чтобы стать более самостоятельной в сфере экономики. 

“Мы завоевали свою свободу, в том числе во время майданов, завоевали, чтобы потом, после этой свободы, стать экономически более состоятельными, чем агрессор, что воюет с нами. Мы можем выиграть войну, если мы сделаем экономический прорыв. Мы можем показать России как нации, что мы можем жить благополучно и лучше, чем живут они“, - сказала Третьякова.

Также она отметила, что Украина должна сделать экономический прорыв. Более того, нужно создать равные условия и правила игры. Это же касается и трудовых отношений.

“Потому что перевернув свои ценности от России к Европе, мы должны сделать такой же экономический прорыв и наконец получить равные условия и правила игры, в том числе в трудовых отношениях, но и стимулы для развития экономики, получить наконец то, что мы называем счастьем“, - сказала она.
dengi.ua
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