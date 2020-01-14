В "СН" рассказали, что нужно сделать для победы над РФ

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что Украина может выиграть войну с российской Федерацией. Но для этого нашей стране нужно сделать прорыв в области экономики.

Об этом сообщает УНН.

По ее словам, Украина завоевала свою свободу, чтобы стать более самостоятельной в сфере экономики.





“Мы завоевали свою свободу, в том числе во время майданов, завоевали, чтобы потом, после этой свободы, стать экономически более состоятельными, чем агрессор, что воюет с нами. Мы можем выиграть войну, если мы сделаем экономический прорыв. Мы можем показать России как нации, что мы можем жить благополучно и лучше, чем живут они“, - сказала Третьякова.





Также она отметила, что Украина должна сделать экономический прорыв. Более того, нужно создать равные условия и правила игры. Это же касается и трудовых отношений.

“Потому что перевернув свои ценности от России к Европе, мы должны сделать такой же экономический прорыв и наконец получить равные условия и правила игры, в том числе в трудовых отношениях, но и стимулы для развития экономики, получить наконец то, что мы называем счастьем“, - сказала она.







