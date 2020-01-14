Приближается великий праздник – Крещение Господне. Все знают, что 19 января существует традиция окунаться в прорубь, поскольку считается, что именно в этот день вода обретает целебную силу, а тот, кто искупается в проруби на Крещение, будет здоров и благополучен весь год.





Однако нужно помнить, дабы не навредить здоровью, окунаться в прорубь без подготовки не стоит.





Стоит ли погружаться в прорубь





Купание в проруби или очень холодной воде, хождение босиком по снегу, мокрым камням способно спасти от множества болезней. Но прежде чем решиться на погружение в прорубь, желательно пройти несколько процедур закаливания, поговорить с опытным специалистом, насколько целесообразна такая процедура для тебя.





Моржевание при всей своей полезности наделено рядом противопоказаний. За одно погружение в прорубь моржи теряют около 3-х килокалорий тепла на каждый килограмм массы тела. Чтобы защититься и попытаться сохранить тепло, от периферической нервной системы поступает сигнал сужать сосуды и направлять кровь к жизненно важным органам. Учащается ритм сердца, но кровь циркулирует в меньших объемах, из-за этого артериальное давление увеличивается. В особенности, рискованным является погружение в прорубь после бани. Если у тебя слабое сердце, учти, что подобная процедура способна оказаться критической.





Кроме этого от купание в проруби категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями, болезнями нервной системы, щитовидной железы, почек, больным сахарным диабетом и пожилым. Беременным женщинам также лучше воздержаться от моржевания.









Купание на Крещение: что нужно знать Pinterest





Чем поможет обливание





Обливание полезно: утром – для создания хорошего настроения, бодрости духа, вечером – для того, чтобы был хорошим сон. Общее обливание способно оказать тонизирующее действие. Обливание также используют для закаливания. Но важно проводить эту процедуру правильно.





Не начинай обливания внезапно и резко, это может принести вам вред. Начальный этап этой процедуры – обтирание. На протяжении нескольких дней надо обтираться махровой варежкой или влажным полотенцем по утрам. Обливания рекомендуют начинать с температуры воды в 36-34 градусов, каждый день снижать температуру на 1 или 2 градуса, до тех пор, пока температура воды не будет равна 22-25 градусов. После этой процедуры разотри тело махровым полотенцем до состояния покраснения кожи.





Чтобы подготовить организм к купанию в проруби на Крещение, сначала 2-3 дня обливай холодной водой предплечья и голени в течение 2-х секунд , следующие 2-3 дня – руки и ноги, и лишь когда организм адаптировался к холоду, можно обливать все тело. В последнюю очередь необходимо обливать холодной водой голову. Завершать процедуру нужно контрастным душем.











