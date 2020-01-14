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Новости
Украина
14 января 20, 21:18
Рада утвердила реформу таможни и налоговой
Верховная Рада
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Теперь территориальные органы этих ведомств станут их структурными подразделениями, вместо самостоятельных юрлиц
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2318-1 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы“. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, “За“ проголосовали 275 народных депутатов.

Ключевым положением законопроекта является переход Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в формат единого юридического лица. Как указано в пояснительной записке к документу, территориальные органы указанных ведомств будут функционировать не как самостоятельные юридические лица, а как отдельные структурные подразделения соответствующего общегосударственного ведомства.

Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб. Кроме того, устанавливается особый статус сотрудников таможни, меняется процедура их назначения и увольнения.

Напомним, на таможенных пунктах пропуска заработали специальные сканеры. Теперь время проверки груза на таможне сократится до 10 минут.
bigmir.net
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