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Новости
Украина
14 января 20, 21:28
Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
Дмитро Разумков
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У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень

Спікер парламенту Дмитро Разумков заперечив інформацію про те, що нардепам підняли зарплатню до 100 тисяч гривень. За його словами, обранці дійсно отримали надбавку, але лише як індексацію заробітної плати - близько 3 тисяч гривень.

В той же час в Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів. Нагадаємо, напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч.

"І мені, як голові Верховної Ради, і вам, як народним депутатам і як громадянам України - дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій, та наскільки вони відповідають дійсності. І якщо відповідають - то за що. Тому є пропозиція: під час години запитань до Уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів і можливо прем'єр-міністра щодо тих премій - якщо вони відповідають дійсності", - наголосив Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.
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