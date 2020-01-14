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Новости
Украина
14 января 20, 21:30
Бесплатные медуслуги: в 2020 году расширят список
Бесплатные медуслуги
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В 2020 году для украинцев расширили список бесплатных медуслуг

В 2020 году для украинцев расширили список бесплатных медуслуг. Так, в список вошли полсотни медицинских и диагностических процедур. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" и глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия - перед нами это называли "деньги идут за пациентом", - рассказал Радуцкий.

Также депутат заявил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) будут для украинцев бесплатными. С полным перечнем бесплатных услуг можно ознакомиться на сайте Национальной службы здоровья Украины. Речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

"Эти лекарства... государство оплачивает их стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", - сказал Радуцкий и добавил, что программу и перечень лекарств можно посмотреть на сайте Минздрава.

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