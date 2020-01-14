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Новости
Украина
14 января 20, 21:34
Зеленский одобрил антирейдерский закон по земле
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал закон по противодействию рейдерству

Президент Владимир Зеленский подписал закон по противодействию рейдерству. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законопроект устанавливает, что если сторона договора желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, то не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока договора она должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора он продлевается на тот же срок и теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, указано в документе.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали о том, что Зеленский утвердил штрафы за кнопкодавство.
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