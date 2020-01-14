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Новости
Украина
14 января 20, 22:37
Крушение Boeing.Зеленский и Трюдо обсудили возвращение жертв
Зеленский и Трюдо
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16 января в Лондоне состоится заседание группы во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета украинских авиалиний в Иране и, в частности, возвращение останков погибших. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что премьер Канады поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии и попросил его содействия в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - ответил Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

Зеленский и Трюдо выразили надежду на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне.

11 января секретаря СНБО Алексей Данилов сообщил, что тела граждан Украины, погибших в катастрофе Boeing, отправят на родину 21-21 января. Сегодня Трюдо предположил, что возвращение тел погибших в катастрофе Boeing 737 в Канаду может занять месяцы.
liga.net
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