Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.76
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 января 20, 15:42
Зеленский говорил с Меркель о разведении сил на Донбасе
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
Кликните по изображению для просмотра
censor.net.ua
Ещё по теме:
Зеленский: Решать конфликт без Путина — бежать на месте
Зеленский о встрече в Париже: Хотелось решить больше проблем
Зеленский озвучил итоги саммита в Париже
"Северный поток-2": Меркель выступила против санкций США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Донбассе оккупанты убили украинского воина
noimageОбъявлен в розыск экс-нардеп с 5 млрд гривен долга
noimageЗеленский встретился с родными погибших в авиакатастрофе
noimageРФ - главная опасность для Украины на десятки лет, - Марчук
noimageВадим Кизленко: Банкротство по новым правилам
Лента новостей