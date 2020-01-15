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Новости
Украина
15 января 20, 17:29
Условия выхода на пенсию в 2020 году изменятся
пенсионеры
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   Пенсионный возраст для женщин в Украине определяется в заС 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин будет составлять 59 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст для женщин в Украине определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Об этом сообщает ПФУ.

"Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году" - говорится в сообщении. 

"С 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа - подчеркнули в ПФУ

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.
bigmir.net
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