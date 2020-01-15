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Новости
Украина
15 января 20, 17:39
Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи
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В правительстве выступили против проведения традиционной переписи населения в 2020 году

Правительство, используя комплексную методику, подсчитало, сколько людей живет в Украине.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге 15 января, сообщает korrespondent.net.

"Мы установили численность населения в Украине. Использовали различные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами", — сказал Дубилет.

При этом, в ответ на уточняющий вопрос Дубилет сказал, что погрешность при такой методике ниже, чем при традиционной переписи и высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Тем не менее, по словам Дубилета, дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются.

"У нас еще идут дискуссии по этому вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают двери. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда (в случае проведения традиционной переписи), потому что очень многие люди не открывают дверь", — пояснил министр.

Напомним, в Украине смертность в два раза превышает рождаемость. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тысячи человек и на 1 января составила около 42,1 млн человек.
Delo
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