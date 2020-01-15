Вадим Кизленко: Банкротство по новым правилам

Главными событиями в 2019 году на рынке банкротства стало вступление в силу Кодекса Украины по вопросам банкротства и создание Единой саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих.
Как и все новое, кодекс был воспринят рынком неоднозначно: некоторые участники его критиковали, некоторые народные депутаты пытались отсрочить его имплементацию. Но в целом, профессиональное сообщество поддерживало кодекс, и было готово жить по новым правилам.
21 октября 2019 года кодекс все-таки вступил в силу. Это стало положительным и знаковым событием для всех причастных. Документ содержит много прогрессивных норм. К основным нормам относятся: внедрение института банкротства физических лиц, создание СРО и продажа имущества банкротов только через платформу ProZorro.
В то же время, появляются вопросы по поводу применения некоторых положений кодекса.
Среди планов профессионального сообщества на 2020 год – проведение учредительных съездов арбитражных управляющих в регионах, формирование региональных СРО и укрепление позиций национальной саморегулируемой организации.
Как член дисциплинарной комиссии я вижу необходимость в усовершенствовании контроля деятельности арбитражных управляющих, и в первую очередь – в сужении субъектов обжалования действий арбитражного управляющего до участников производства по делу о банкротстве. Кроме того, по моему мнению, необходимо сделать решения дисциплинарной комиссии мотивированными и доступными для ознакомления желающих. Дисциплинарная комиссия должна выполнять не только карательные, но и превентивные функции.
На сегодняшний день, арбитражные управляющие показали свою зрелость и состоятельность решать поставленные перед ними самые сложные задачи. Мы имеем понимание и поддержку со стороны Министерства юстиции Украины, поэтому на 2020 год я возлагаю большие ожидания в отношении дальнейшего развития и становления профессии арбитражного управляющего.