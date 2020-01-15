Вадим Кизленко: Банкротство по новым правилам

Главными событиями в 2019 году на рынке банкротства стало вступление в силу Кодекса Украины по вопросам банкротства и создание Единой саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих.

Как и все новое, кодекс был воспринят рынком неоднозначно: некоторые участники его критиковали, некоторые народные депутаты пытались отсрочить его имплементацию. Но в целом, профессиональное сообщество поддерживало кодекс, и было готово жить по новым правилам.

21 октября 2019 года кодекс все-таки вступил в силу. Это стало положительным и знаковым событием для всех причастных. Документ содержит много прогрессивных норм. К основным нормам относятся: внедрение института банкротства физических лиц, создание СРО и продажа имущества банкротов только через платформу ProZorro.

В то же время, появляются вопросы по поводу применения некоторых положений кодекса.

Согласно его требованиям, арбитражного управляющего должен назначать суд с помощью Единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). К сожалению, эта система до сих пор еще не работает. Также возникают вопросы на стадии возбуждения дел, в части толкования понятия «спор о праве», как основания для отказа в возбуждении дела о банкротстве. Не решена судьба производств по банкротству физических-лиц предпринимателей и банкротству предприятий, которые ликвидируются по решению собственника (ст.95 закона о банкротстве). И стоит отметить, что уже сегодня норма, которая дает право комитету кредиторов обращаться в суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности, независимо от наличия в его действиях нарушений, полностью нивелирует независимость арбитражного управляющего.





За вступлением в силу Кодекса последовало не менее важное событие – создание саморегулируемой организации арбитражных управляющих.





Согласно переходным положениям, в течение месяца после вступления Кодекса в силу, Минюст должен был организовать учредительный съезд арбитражных управляющих для формирования СРО, который состоялся 20 ноября 2019 года. На нем присутствовало 490 арбитражных управляющих со всей Украины. На съезде были приняты устав организации и кодекс этики арбитражных управляющих, избран глава СРО и его заместитель, избраны члены совета СРО, члены дисциплинарной и квалификационной комиссий.





В итоге СРО уже официально зарегистрирована и начала работу. 4 декабря 2019 года проведено первое заседание совета СРО, в этот же день квалификационная комиссия арбитражных управляющих в новом составе приняла первый экзамен у желающих вступить в профессию.

Среди планов профессионального сообщества на 2020 год – проведение учредительных съездов арбитражных управляющих в регионах, формирование региональных СРО и укрепление позиций национальной саморегулируемой организации.

Как член дисциплинарной комиссии я вижу необходимость в усовершенствовании контроля деятельности арбитражных управляющих, и в первую очередь – в сужении субъектов обжалования действий арбитражного управляющего до участников производства по делу о банкротстве. Кроме того, по моему мнению, необходимо сделать решения дисциплинарной комиссии мотивированными и доступными для ознакомления желающих. Дисциплинарная комиссия должна выполнять не только карательные, но и превентивные функции.

На сегодняшний день, арбитражные управляющие показали свою зрелость и состоятельность решать поставленные перед ними самые сложные задачи. Мы имеем понимание и поддержку со стороны Министерства юстиции Украины, поэтому на 2020 год я возлагаю большие ожидания в отношении дальнейшего развития и становления профессии арбитражного управляющего.