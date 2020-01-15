РФ - главная опасность для Украины на десятки лет, - Марчук

Бывший премьер-министр Украины, экс-представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук дал интервью сайту Главком. Крым, Донбасс, планы России - LIGA.net выбрала главное из разговора.

Считает, что на парижском саммите Путин выглядел как слабак. "Российская машина допустила ошибку в подготовке парижского саммита, высчитывая слабые стороны психотипа президента Зеленского. Только два маленьких эпизода: на совместной пресс-конференции Путин промолчал, когда Зеленский сказал "оккупированные территории" и когда Путин вместо "аргументированного ответа" начал просто цитировать часть "Комплекса мер ..." о выборах и границе. Этого не пропустили ни Меркель, ни Макрон. Второй такой ошибки россияне уже не допустят".

Слова Путина о Причерноморье - это "план России". "В такой версии Украина перестает существовать, как морская держава. Нам надо серьезно заняться морской безопасностью, с учетом ситуации, складывающейся в Азовском и Черном морях… Я считаю, что это было серьезное реальное предупреждение со стороны Путина. Такими заявлениями он приучает и Запад, чтобы после очередной провокации против Украины напомнить западным лидерам, что совсем недавно предупреждал, что он "разбирается" с Украиной".

Путин может добиться своего и склонить Беларусь в "союзное государство". "Может сложиться так, что президент Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет… Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях".

Россия усиливает работу спецслужб против Украины. "Для работы в нашем тылу в России еще осталось много возможностей. Методы гибридной войны - это и есть синхронизированное использование невоенных методов и горячей войны... Россия эффективно задействует в войне с Украиной "телевизионные войска" и СМИ в целом, и их деятельность четко синхронизируется и координируются с военными и международными акциями против Украины. У нас и близко нет ничего подобного".

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Но даже "после Путина" Россия останется врагом Украины. "Решающим является общественное мнение россиян. Захват Крыма резко увеличил рейтинг Путина, это говорит о том, что большинство россиян думают так же, как Путин… Для того, чтобы появился какой-то прогрессивный демократический одиночка, тоже нет предпосылок... Запад может публично не поддерживать того же Жириновского, но неуправляемость ядерной кнопки их пугает еще больше. Это и будет главный фактор, который будет влиять на отношение Запада к следующему руководителю России… Так что российское направление - самое опасное для нас еще на десятки лет".