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Новости
Украина
15 января 20, 18:04
Зеленский встретился с родными погибших в авиакатастрофе
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинских граждан в авиакатастрофе в Иране.

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"Сейчас несколько наших граждан идентифицировано, - сказал Владимир Зеленский. 

Президент проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами, - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинский граждан получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций. 

Также Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.
bigmir.net
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