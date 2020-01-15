Объявлен в розыск экс-нардеп с 5 млрд гривен долга

Бывшего народного депутата Украины Дениса Дзензерского от партии "Народный фронт" объявили в розыск. Его имя появилось в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 5 декабря 2019 года. Ему предъявлено подозрение по статье о декларировании недостоверной информации (ч.1 ст. 366-1) Уголовного кодекса Украины. Мэра пресечения Дзензерскому не избиралась.

Отметим, что 19 ноября 2019 года Дзензерскому объявили подозрение в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы. По данным следствия, он с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

В феврале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в НАБУ выводы по результатам полной проверки деклараций Дзензерского. Согласно выводам агентства, бывший нардеп был должен банкам почти 5 млрд гривен.

В июле 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Денисом Дзензерским (фракция "Народный фронт") в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более чем 4 млрд грн.

Совместно с отцом — предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским — экс-депутат владеет холдингом МНПК Веста — крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Летом 2017 года в сюжете программы "Наши гроши" сообщалось, что фирмы, входящие в сферу влияния депутата Дениса Дзензерского накопили колоссальные долги, общая сумма которых оценивается в более чем 2 млрд грн, однако он отрицает факт их существования и не деклариует.