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Новости
Украина
15 января 20, 19:23
На Донбассе оккупанты убили украинского воина
ООС
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Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, беспилотников и снайперских винтовок.

В зоне боевых действий на Донбассе 15 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. 

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также огонь открывали снайперы боевиков.

Обстрелы в штабе зафиксировали вблизи Песков, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска и Новотошковского.

Напомним, вчера на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного “Минском“ вооружения. Ранены двое военных.
bigmir.net
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