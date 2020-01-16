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Новости
Украина
15 января 20, 21:42
Гончарук написал заявление об отставке? — СМИ
Алексей Гончарук
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Президент Владимир Зеленский может подписать заявление в любую минуту

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке. Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Соответствующий пост появился в сети в среду, 15 января. Авторы канала ссылаются на собственный источник в ОП.

В тексте сказано, что заявление об увольнении президент Владимир Зеленский "может подписать в любую минуту", однако, вероятнее всего, 15 января этого не произойдет.

"Все будут ожидать продолжение "слива" прослушки обсуждения Гончаруком президента и государственных дел", — сказано в сообщении.

Прослушка якобы была установлена в Кабинете министров.

"Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его", — написали в "Легитимном".

Ранее в интернете опубликовали аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук якобы утверждает, что у Президента Владимира Зеленского примитивное представление об экономике и сам отмечает, что не очень хорошо разбирается в экономике.
Delo
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