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Украина
16 января 20, 08:59
Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу
кнопкодавство
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Сегодня, 16 января, вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование.

Сегодня, 16 января, вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

Об этом говорится на сайте газеты "Голос Украины".

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Кнопокодавство наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн). Процесс голосования на пленарных заседаниях должен фиксироваться на видео.

"В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований о персональном голосовании путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Главенствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие этого нардепа в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает ВР об обнаруженном факте нарушения требований и поручает Счетной комиссии изъять карту этого нардепа, потом проводит повторное голосование", – объяснили в парламентской газете.

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После завершения голосования аппарату Верховной Рады поручают подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью подают главе Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Если факт кнопкодавства зафиксирует не нардеп, а журналисты, аккредитованные в парламенте, они могут подать заявление в аппарат Верховной Рады вместе с фото- и видеодоказательствами.
censor.net.ua
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