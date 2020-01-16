11 обстрелов из запрещенной артиллерии. Один воин погиб

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 16 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета", - говоритс в сводке.

"Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи с Светлодарском - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.