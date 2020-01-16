Полигон боевиков. От взрыва пострадал ребенок на Донбассе

Во временно оккупированном Миусинске в результате взрыва неизвестного предмета ранения получил 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

14 января медработники больницы в Луганске сообщили команде ОБСЕ, что 12 января из Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза), по оценке, в результате срабатывания устройства.

Женщина в возрасте 30–39 лет, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.