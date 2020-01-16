Сегодня в Украине отмечают День памяти "киборгов"

В Украине сегодня, 16 января, отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Всеукраинский день памяти "киборгов" был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали Донецкий аэропорт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

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За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.