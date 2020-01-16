Крещение Господне: что категорически запрещено делать

В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне, установленный в память о крещении 30 летнего Иисуса Христа Иоаном Крестителем в реке Иордан. В этот день существует ряд вещей, которые запрещено делать, чтобы избежать неприятностей и Божьего гнева.

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Что нельзя делать 19 января:





- На Крещение нельзя ссориться, ругаться, скандалить, сплетничать, обманывать. А в прорубь надо нырять с чистыми помыслами.





- Нельзя погружаться в крещенскую воду без исповеди и причастия.





- Также если вы умываетесь или пьете крещенскую воду, ни в коем случае нельзя думать о плохом.





- Святую крещенскую воду не стоит разбавлять обычной водой или напитками, потому что так она лишается своих целебных свойств.





- Не рекомендуется пить спиртное. Церковь утверждает, что это противоречит религиозному обряду, а врачи не советуют пить для согревания перед и после ныряния в прорубь.





- Считается, что тот, кто проливает слезы в день Крещения, будет плакать весь год.



