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Украина
16 января 20, 11:46
Крещение Господне: что категорически запрещено делать
крещение
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В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне

В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне, установленный в память о крещении 30 летнего Иисуса Христа Иоаном Крестителем в реке Иордан. В этот день существует ряд вещей, которые запрещено делать, чтобы избежать неприятностей и Божьего гнева.

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Что нельзя делать 19 января:

Как и в любой другой церковный праздник, на Крещение нельзя заниматься домашней, грязной и тяжелой работой: стирать, шить, вязать, убирать, строить, рубить и т.д. Особенно строгий запрет касается именно манипуляций с грязной водой - стирки и уборки. 

- На Крещение нельзя ссориться, ругаться, скандалить, сплетничать, обманывать. А в прорубь надо нырять с чистыми помыслами. 

- Нельзя погружаться в крещенскую воду без исповеди и причастия.

- Также если вы умываетесь или пьете крещенскую воду, ни в коем случае нельзя думать о плохом. 

- Святую крещенскую воду не стоит разбавлять обычной водой или напитками, потому что так она лишается своих целебных свойств. 

- Не рекомендуется пить спиртное. Церковь утверждает, что это противоречит религиозному обряду, а врачи не советуют пить для согревания перед и после ныряния в прорубь. 

- Считается, что тот, кто проливает слезы в день Крещения, будет плакать весь год.

- Нельзя в праздник Крещения давать и просить в долг, чтобы деньги не переводились.

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать

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