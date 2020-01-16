Крещение Господне: что категорически запрещено делать

В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне, установленный в память о крещении 30 летнего Иисуса Христа Иоаном Крестителем в реке Иордан. В этот день существует ряд вещей, которые запрещено делать, чтобы избежать неприятностей и Божьего гнева.
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Что нельзя делать 19 января:Как и в любой другой церковный праздник, на Крещение нельзя заниматься домашней, грязной и тяжелой работой: стирать, шить, вязать, убирать, строить, рубить и т.д. Особенно строгий запрет касается именно манипуляций с грязной водой - стирки и уборки.
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