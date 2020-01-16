Украина в Минске предложила создать подгруппу по границе

Украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Во время встречи украинская сторона обратила внимание на необходимость обеспечить мониторинг на российско-украинской границе и верификацию ОБСЕ по созданию зоны безопасности в приграничных районах. Такой мониторинг был предусмотрен пунктом 4 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 1 сентября 2014 года, но он не выполняется.

"Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы, - отметила пресс-секретарь.

Как написала Дарка Олифер, международный опыт урегулирования подобных конфликтов, например, в Боснии, Хорватии и Либерии, свидетельствует, что успешно и безопасно провести выборы можно лишь в том случае, когда границы контролируется государством или международными наблюдателями.

Также Украина хочет, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Кроме того, украинская сторона предложила три следующих дополнительных участка разведения, которые определил Генштаб. Какие это участки, представитель Кучмы не уточнила.





Напомним, украинская сторона в ТКГ рассказала, что только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО. И даже при этом оккупанты блокируют доступ наблюдателей к установленным камерам.











