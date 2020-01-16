Украина в Минске предложила создать подгруппу по границе

Украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Во время встречи украинская сторона обратила внимание на необходимость обеспечить мониторинг на российско-украинской границе и верификацию ОБСЕ по созданию зоны безопасности в приграничных районах. Такой мониторинг был предусмотрен пунктом 4 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 1 сентября 2014 года, но он не выполняется.
"Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы, - отметила пресс-секретарь.
Также Украина хочет, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.