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Новости
Украина
16 января 20, 19:15
Украина в Минске предложила создать подгруппу по границе
контактная группа
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Это поможет реализовать минские договоренности в части мониторинга границы.

Украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Во время встречи украинская сторона обратила внимание на необходимость обеспечить мониторинг на российско-украинской границе и верификацию ОБСЕ по созданию зоны безопасности в приграничных районах. Такой мониторинг был предусмотрен пунктом 4 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 1 сентября 2014 года, но он не выполняется.

"Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы, - отметила пресс-секретарь.

Как написала Дарка Олифер, международный опыт урегулирования подобных конфликтов, например, в Боснии, Хорватии и Либерии, свидетельствует, что успешно и безопасно провести выборы можно лишь в том случае, когда границы контролируется государством или международными наблюдателями.

Также Украина хочет, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Кроме того, украинская сторона предложила три следующих дополнительных участка разведения, которые определил Генштаб. Какие это участки, представитель Кучмы не уточнила. 

Напомним, украинская сторона в ТКГ рассказала, что только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО. И даже при этом оккупанты блокируют доступ наблюдателей к установленным камерам.
bigmir.net
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