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Новости
Украина
16 января 20, 19:39
Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах
поликлиника
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Кабинет министров Украины на заседании в среду принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно тексту распоряжения, обнародованному на сайте правительства, всего было утверждено 211 опорных медучреждений, из них в Винницкой – 10, Волынской – семь, Днепропетровской – 15, Донецкой – 11, Житомирской – шесть, Закарпатской – восемь, Запорожской – девять, Ивано-Франковской – девять, Киевской – 13, Кировоградской – семь, Луганской – пять, Львовской – девять, Николаевской – шесть, Одесской – 13, Полтавской – восемь, Ривненской – семь, Сумской – семь, Тернопольской – шесть, Харьковской – 15, Херсонской – восемь, Хмельницкой – 10, Черкасской – восемь, Черновицкой – пять и Черниговской области – девять.

Перечень формировали на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой из представителей Минздрава, Национальной службы здоровья, Министерства развития громад и территорий, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов.
censor.net.ua
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