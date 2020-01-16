Нацполиция расследует слежку за Йованович и взлом Burismа

В Министерстве внутренних дел (МВД) приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Как сообщает пресс-служба МВД, Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

"Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", — отмечают в МВД.

После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по части 2 статьи 163 ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и части 1 статьи 182 ("Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

"Наша цель — оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, подписанного министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым и директором Федерального бюро расследований Кристофером Реем в апреле, 2018 года, МВД обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможно уголовному преступлению.

В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

Кроме этого, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины начал уголовное производство по факту хакерской атаки на сайты украинских компаний Burisma Holdins и студии "Квартал 95" и обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) США за помощью в расследовании. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Артем Меняйло на брифинге в Киеве.

"Недавно ряд американских СМИ, включая New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, предположительно, совершена спецслужбами РФ", — отметил он.

По словам Меняйло, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по части 2 статьи 163 и части 2 статьи 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") Уголовного кодекса Украины.

Меняйло отметил, что сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного правонарушения.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР США.

Ранее сообщалось, что российские хакеры провели успешный взлом одного из серверов украинской газовой компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего.

Напомним, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершила работу на посту.

В конце марта 2019 года Мари Йованович оказалась в центре скандала. В течение недели в украинском информационном сообществе распространялись слухи, что официальный Вашингтон отзывает своего дипломата из Украины. Масла в огонь добавил и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявив, что при первой встрече посол Йованович передала ему список лиц, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности.