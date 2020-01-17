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Новости
Украина
16 января 20, 22:49
Министр регионального развития подала заявление об уходе
Алена Бабак
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Первый министр в правительстве Гончарука возможно потеряет кресло 17 января - им станет руководительница Минрегиона Алена Бабак.

Об этом написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Александр Качура в личном телеграмм-канале "Правда Качуры".

Он отметил: "Завтра в 9-00 наш комитет (организации государственной власти ) будет увольнять министра Минрегиона Алену Бабак".

Эту информацию подтвердила журналист Соня Кошкина

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также подтвердила информацию о том, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию.

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кравчук отметила, что ее, вероятно, заменит глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмигаль, который в пятницу утром прибудет на заседание профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также на заседание фракции "Слуга народа".

По ее словам, Шмигаль может также получить статус вице-премьера Украины.
censor.net.ua
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