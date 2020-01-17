Переговоры между США и "Талибаном" возобновлены

В Катаре возобновлены переговоры между США и афганской террористической организацией "Талибан". Об этом заявил пресс-секретарь политбюро талибов в Дохе Сухайль Шахин в Twitter в пятницу, 17 января.

Как утверждает Шахин, переговорная группа во главе с политическим заместителем лидера Талибан и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с переговорной группой США. Ее возглавляет спецпред США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

Переговоры будут сосредоточены на подписании мирного соглашения.

"Был полезный диалог между переговорными командами. Этот разговор продлится несколько дней, и мы будем публиковать информацию время от времени", - написал представитель талибов.

Представители США пока не комментировали сообщение.

Напомним, что ранее в Афганистане погибли 11 полицейских в бою с талибами. Перестрелка произошла в северной провинции Кундуз. Боевики "Талибана" также понесли потери.

Также сообщалось, что боевики "Талибана" атаковали пункты пропуска в трех северных провинциях Афганистана, погибли по меньшей мере 23 силовика.