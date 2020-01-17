Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.93
USD
24.17
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 января 20, 09:11
Переговоры между США и "Талибаном" возобновлены
Катар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители будут вести диалог в Катаре, в частности, о подписании мирного соглашения. Разговор продлится несколько дней.

В Катаре возобновлены переговоры между США и афганской террористической организацией "Талибан". Об этом заявил пресс-секретарь политбюро талибов в Дохе Сухайль Шахин в Twitter в пятницу, 17 января.

Как утверждает Шахин, переговорная группа во главе с политическим заместителем лидера Талибан и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с переговорной группой США. Ее возглавляет спецпред США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

Переговоры будут сосредоточены на подписании мирного соглашения.

"Был полезный диалог между переговорными командами. Этот разговор продлится несколько дней, и мы будем публиковать информацию время от времени", - написал представитель талибов.

Представители США пока не комментировали сообщение.

Напомним, что ранее в Афганистане погибли 11 полицейских в бою с талибами. Перестрелка произошла в северной провинции Кундуз. Боевики "Талибана" также понесли потери.

Также сообщалось, что боевики "Талибана" атаковали пункты пропуска в трех северных провинциях Афганистана, погибли по меньшей мере 23 силовика.
bigmir.net
Ещё по теме:
Коболев рассказал о "козырях" Киева на переговорах
Как заканчивает Украина год в международной политике
Новый обмен может пройти этой зимой - Мендель
"Защитить климат и границы": в Австрии - новое правительство
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Министр регионального развития подала заявление об уходе
noimageВ Минобороны объяснили призыв с 18 лет
noimageВ Украине вернули призыв в армию с 18 лет
noimageНацполиция расследует слежку за Йованович и взлом Burismа
noimageКабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах
Лента новостей