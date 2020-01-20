Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.30
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 января 20, 16:40
В Киеве столкнулись националисты и "антифа".ФОТО, ВИДЕО
активисты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полиция задержала нескольких активистов националистической организации "Сокол"

Днем 19 января, на Михайловской площади в Киеве, состоялась акция так называемых “антифашистов“, в память о гражданине РФ, адвокате Станиславе Маркелове, которого 2009 года убили российские ультраправые.Об этом сообщает “Страна“.

Представители “антифа“ держали транспаранты и выкрикивали лозунги: “Прочь фашизм! Прочь капитализм“, “Права человека - будущее Украины“. Также они требовали расформировать полк “Азов“. 



На место акции пришли и представители националистических организаций. После недолгой словесной перепалки, националисты попытались прорвать кордон полиции, чтобы пройти к своим оппонентам. С обеих сторон полетели яйца и петарды. 



В результате потасовки правоохранители задержали несколько националистов, в том числе и главу киевской ячейки организации “Сокол“ Георгия Бариленко.



Впрочем, в “Соколе“ сообщили, что через некоторое время всех задержанных отпустили.

“По нашему городу с плакатами ходят редкие подонки, говоря, что будто бы националисты их убивают. В моей родной Одессе именно такие подонки убили ножом в центре города моего друга, идеологического побратима Максима Чайку, до сих пор никто не наказан. Когда приходишь на акцию и говоришь, что они совершают неправильно и наоборот, сами убивают людей-полиция задерживает за то, что ты просто стоишь рядом“, - цитирует пресс-служба “Сокола“ слова главы киевской ячейки Георгия Бариленко.
bigmir.net
Ещё по теме:
В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады
Президент Ирана пообещал компенсации за сбитый самолет МАУ
Цены в Украине: чего ждать в 2020 году
В суд передано дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иранский министр прибыл в Украину для извинений
noimageОпубликовано имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января.фото
noimageДело Гандзюк: экс-помощнику нардепа сообщили о подозрении
noimageНа Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб боец ВСУ
noimageВ СНБО рассказали о переговорах по "черным ящикам"
Лента новостей