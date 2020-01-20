В Киеве столкнулись националисты и "антифа".ФОТО, ВИДЕО

Днем 19 января, на Михайловской площади в Киеве, состоялась акция так называемых “антифашистов“, в память о гражданине РФ, адвокате Станиславе Маркелове, которого 2009 года убили российские ультраправые.Об этом сообщает “Страна“.

Представители “антифа“ держали транспаранты и выкрикивали лозунги: “Прочь фашизм! Прочь капитализм“, “Права человека - будущее Украины“. Также они требовали расформировать полк “Азов“.













На место акции пришли и представители националистических организаций. После недолгой словесной перепалки, националисты попытались прорвать кордон полиции, чтобы пройти к своим оппонентам. С обеих сторон полетели яйца и петарды.













В результате потасовки правоохранители задержали несколько националистов, в том числе и главу киевской ячейки организации “Сокол“ Георгия Бариленко.













Впрочем, в “Соколе“ сообщили, что через некоторое время всех задержанных отпустили.

“По нашему городу с плакатами ходят редкие подонки, говоря, что будто бы националисты их убивают. В моей родной Одессе именно такие подонки убили ножом в центре города моего друга, идеологического побратима Максима Чайку, до сих пор никто не наказан. Когда приходишь на акцию и говоришь, что они совершают неправильно и наоборот, сами убивают людей-полиция задерживает за то, что ты просто стоишь рядом“, - цитирует пресс-служба “Сокола“ слова главы киевской ячейки Георгия Бариленко.



