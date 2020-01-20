Омовение на Крещение не смывает грехи, - ПЦУ

Об этом сообщает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних лет 19 января во время или после Великого освящения все чаще наблюдаем такую ​​картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.

"В большой праздник Богоявления мы благодарим Бога, славим Его, понимая, что самая главная для нас святыня - это Господь, который побуждает каждого человека к внутренним изменениям в сторону добра. Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души, и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала обнаружить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - отметили в ПЦУ.

Кроме того, на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".

Нет также необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне (Крещение).