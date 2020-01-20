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Новости
Украина
19 января 20, 18:01
Разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве.
Янош Береш Василий Бурба
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Военные разведки Украины и Венгрии договорились вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.

В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.

В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.
censor.net.ua
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