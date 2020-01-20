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Новости
Украина
19 января 20, 20:45
Сайдик:Пункта об автономии Донбасса в Минских документах нет
Мартин Сайдик
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В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении Донбассу автономии. Вместо этого речь идет об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), информирует Цензор.НЕТ.

"Потом появился еще один элемент из российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", — заявил он.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должен быть четко прояснен вопрос безопасности". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне Х", — заявил Сайдик.
censor.net.ua
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