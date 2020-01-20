Митрополит Антоний рассказал, зачем пить крещенскую воду

В Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.

«Сегодня особый день в нашем календаре — праздник Крещения Господня. Это означает, что каждый православный человек приходит в храм Божий, чтобы принять участие и в совершении Евхаристии, и в чине Великого освящения воды. Этот чин совершается всего дважды в году: накануне Богоявления и сегодня.

Через освящение воды в храме, на водоемах, освящается все водное естество. При освящении, как мы слышали в сегодняшнем чинопоследовании, дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становятся Иорданом — по благодати Божией. Силою Духа Божия, эта вода получает ту живодательную силу, которая необходима нашей природе», — рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ объяснил, как правильно пить крещенскую воду.

«Каждый человек берет святую воду, испивает, если есть болезнь — помазывается. Сегодня эту воду можно пить весь день. В нашей православной традиции святую крещенскую воду пить натощак — мы подкрепляем себя на день благодатью от реки Иордан. Я всех поздравляю! Пусть Господь всех благословляет!», — сказал владыка Антоний.



