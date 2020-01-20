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Новости
Украина
20 января 20, 09:45
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб боец ВСУ
Донбасс
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Враг применял артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 января, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 20 января у себя в Facebook.

Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Орехово (семь раз), Новоалександровка и Новотошковское.

С начала нынешних суток враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Травневого и Луганского. Украинские военные не пострадали.
bigmir.net
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