Опубликовано имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января.фото

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков 18 января погиб военный 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило . Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.



"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий",- отмечается в сообщении.

Валерий Закусило (фото - facebook.com/72.brigade)