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Новости
Украина
20 января 20, 10:48
Опубликовано имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января.фото
Закусило
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Валерию Закусило было 32 года

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков 18 января погиб военный 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило . Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий",- отмечается в сообщении.

Валерий Закусило (фото - facebook.com/72.brigade)

19 января сообщалось, что за минувшие сутки погиб военнослужащий, десять бойцов получили ранения.
liga.net
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