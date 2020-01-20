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Новости
Украина
20 января 20, 13:38
Иранский министр прибыл в Украину для извинений
авиакатастрофа МАУ
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Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга с журналистами.

"Его главная цель - это принесение официальных извинений. Мы считаем, что ящики должны быть возвращены нам, и это станет свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию", - отметил Пристайко.

По его словам, вопрос черных ящиков будет обсуждаться во время визита иранского министра в Киев.

"Мы видели, что с иранской стороны одно и то же лицо то заявляло, что передают ящики - то что не передают. Это создает неопределенность. Статус министра позволяет выразить официальную позицию. Мы требуем передать нам ящики. В конце концов, это собственность украинской компании", - подчеркнул министр.

Напомним, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Мы также писали о том, что в "Борисполе" родные прощаются с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

Ранее мы писали о том, что президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Чтобы присоединиться к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.
Podrobnosti
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