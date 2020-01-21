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Новости
Украина
20 января 20, 14:39
Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса
Кривонос
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По словам заместителя секретаря СНБО, этот вариант не исключается, если будет принято политическое решение и будут готовы ВСУ

Вооруженные Cилы Украины должны быть готовы к силовому освобождению временно оккупированных территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что это возможно, Кривонос сказал: "Я скажу, что мы должны быть готовы к этому. Вооруженные Силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств".

По его словам, все зависит от того, насколько страна подготовит ВСУ. "А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли", - отметил Кривонос.

Кривонос добавил, что есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести прежде, чем принять такое решение.

"Первое - это продолжение политического движения на продолжение и усиления санкций против Российской Федерации. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия", - объяснил он.

30 ноября президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности и.о. руководителя рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

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liga.net
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