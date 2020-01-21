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Украина
20 января 20, 14:41
СБУ: Экс-боевик служил в ВСУ с целью шпионажа
арест
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Подозреваемый собирал сведения о дислокации частей, их перемещении, количестве, типе вооружения

СБУ заявляет, что разоблачила и прекратила подрывную деятельность бывшего боевика "ДНР", который пошел служить в одну из боевых бригад Вооруженных сил с целью шпионажа. Об этом сообщила пресс-службы СБУ.

Установлено, что житель Святогорска после начала военной агрессии России выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды боевиков "ДНР". Во время прохождения "военной службы" он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ВСУ по контракту для получения разведывательной информации в военной сфере по заданию ФСБ. Подозреваемый собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров.

Правоохранители задержали его у военной части при попытке передачи собранных разведданных. Военному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

На прошлой неделе СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал в Харьковской области информацию об объектах критической инфраструктуры, в частности Харьковском метрополитене, для организации терактов.
liga.net
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