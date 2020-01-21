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Новости
Украина
20 января 20, 20:02
В СБУ рассказали сколько украинцев находятся в плену в ОРДЛО
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Большое количество граждан Украины до сих пор находятся в плену у сепаратистов.

184 украинца незаконно удерживаются террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радио Свобода“.

“В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека“, - сообщили в спецслужбе.

Напомним, Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.
bigmir.net
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