Обыски в Херсоне: СБУ показала стелаж денег. ВИДЕО

Пресс-служба СБУ проиллюстрировала сообщение двумя фото, на одном из которых пачки денег лежат на стелажах. При этом не сообщается, что это за деньги и о какой сумме идет речь.





"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.













Как известно, обвиняемым является бывший помощник нардепа Игорь Павловский, о задержании которого ранее сообщили СМИ.





В СБУ также сообщили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. "Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.



