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Новости
Украина
20 января 20, 20:35
Обыски в Херсоне: СБУ показала стелаж денег. ВИДЕО
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В Херсоне сегодня провели масштабные обыски по делу Гандзюк. Был задержан подозреваемый в руководстве бандой.
СБУ подвтердила информацию о задержании обвиняемого по делу об убийстве херсонской активисты Екатерины Гандзюк после массовых обысков в Херсоне в понедельник, 20 января.

  Пресс-служба СБУ проиллюстрировала сообщение двумя фото, на одном из которых пачки денег лежат на стелажах. При этом не сообщается, что это за деньги и о какой сумме идет речь. 

 "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.   



Как известно, обвиняемым является бывший помощник нардепа Игорь Павловский, о задержании которого ранее сообщили СМИ. 

 В СБУ также сообщили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. "Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.   


Кроме того, сообщается, что СБУ провела обыски у председателя Херсонского облсовета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц. На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении.
bigmir.net
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