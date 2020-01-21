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Новости
Украина
20 января 20, 20:47
Половина авиапарка ВСУ прошла модернизацию
самолет ВСУ
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В прошлом году в части украинской армии поступали самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26.

В прошлом году 60% самолетов, поступивших из предприятий Государственного концерна Укроборонпром в воинские части, прошли не только ремонт, но и модернизацию. Об этом сообщает Армия Inform.

В командовании Воздушных сил отмечают, что в прошлом году из предприятий Государственного концерна Укроборонпром в части поступали самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26, подчеркивая, что около 60 процентов из них прошли не только ремонт, но и модернизацию.

Также отмечается, что почти 100% полученных из авиационно-ремонтных заводов вертолетов типа Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ также были модернизированы.

Ранее сообщалось, что в силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью. Смешанную авиационную эскадрилью создали в Винницкой области.

Напомним, в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.
bigmir.net
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