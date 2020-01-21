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Новости
Украина
20 января 20, 21:09
Погода в Украине: когда ждать "настоящей" зимы
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С 21 по 23 января погода в Украине будет с заморозками и осадками

С 21 по 23 января погода в Украине будет с заморозками и осадками в виде снега. Минимальный уровень тепла достигнет -5 градусов в ночное время. Днем заморозки будут незначительными – до -1 градуса. Об єтом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, 21-го января ожидается небольшое потепление. На западе страны ожидается +3… +6 градусов, за исключением Закарпатской области, где термометры покажут 0… +2 градуса. В центре, на севере и востоке Украины ожидается +1… +4 градуса. Исключение составят Харьковская, Донецкая и Луганская области, где уровень тепла будет держаться на уровне 0… +2 градусов. На Юге Украины традиционно теплее - +2… +5 градусов.

22 января погода будет теплой и дождливой. Синоптики ожидают выпадение дождя со снегом в большинстве регионов Украины. Солнечно и сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской области, а также на Крымском полуострове. Температура поднимется в западных областях в среднем на 1-2 градуса. В остальных регионах сохранится уровень тепла предшествующего дня.

Уже 23 января синоптики прогнозируют выпадение снега во всех областях Украины. Температура по стране снизится на 1-2 градуса. В центральных, северных и восточных областях ожидаются незначительные заморозки в течение дня – от -2 до +1 градуса. В ночное время по всей стране температура будет держаться на уровне -2… +2 градусов. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 7-12 м/с.
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