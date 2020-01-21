Украине передадут черные ящики и обломки самолета МАУ

Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков после авиакатастрофы близ Тегерана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Указано, что 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами.

Как информировали на Банковой, в вопросе выяснения обстоятельств трагедии Иран придерживался большинства договоренностей.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Украинский президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

В ходе встречи Зеленский также обсудил с Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Как отмечается, в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков.

Кроме того, стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Известно, что в ходе переговоров также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Ранее глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

Кроме того, украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

11 января власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.